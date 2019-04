Mercado presenta una supuesta acta de sesión

La mayoría de los concejales niega haber aprobado en plenaria, una ilegal ampliación de la concesión al súper lujoso Shopping París, construido en tierras municipales. El concejal Teodoro Mercado, sin embargo, afirma que tiene el acta.

El concejal de Ciudad del Este, Teodoro Mercado (PLRA), manifestó que encontró el acta de la sesión de la Junta Municipal del 31 de enero de 2017 y puede probar que la ampliación de la concesión al Shopping París fue aprobada por unanimidad.

Según Mercado, todos –a excepción de Celso Miranda “Kelembu”– homologaron la Resolución N° 219/IM de la intendenta Sandra McLeod Zacarías, que ampliaba la concesión.

El dictamen fue firmado por los liberales María Portillo y Javier Bernal, y el colorado Juan Carlos Barreto. Según Mercado, el acta refiere que los tres dictaminantes votaron a favor de la ampliación, igual que Lilian González (ANR), Miguel Prieto (CDE), Miguel Coronel (ANR), Perla Rodríguez (ANR), Herminio Corvalán (Tekojoja), Juan Ángel Núñez (ANR) y Alejandro Zacarías (ANR).

Sin embargo, Portillo negó que el dictamen se haya tratado en plenaria; Perla Rodríguez dijo que no participó de esa sesión; y Corvalán y Prieto, que no hay registros en la Junta.

¿ES ILEGAL?

Según Mercado, la concesión fue otorgada por 20 años y no 30, y que, por tanto, la ampliación fue a 25 años. Afirmó que no habría ilegalidad como sostiene el dictamen de Asesoría Jurídica de la Municipalidad.

La intendenta Perla Rodríguez, basada en el dictamen, pidió la revocatoria de la ampliación, porque la considera ilegal ya que atenta con la Ley 1618/00, que establece que una concesión de obra pública no se puede otorgar por más de 30 años.

