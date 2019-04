Municipalidad clausura el shopping Box porque funcionaba “en negro”

La Municipalidad de Ciudad del Este clausuró ayer por tiempo indefinido el shopping Box, ubicado en el predio de las 9 hectáreas del microcentro. La Comuna no tiene registros de construcción ni pago de canon del centro de compras.

Desde el Ejecutivo Municipal informaron que nadie se hace responsable de la construcción ni la habilitación del centro de compras, que en los planos de la Comuna figura como estacionamiento.

La señora María Ayala, quien se presentó como la administradora del Shopping Box, fue notificada en varias oportunidades por el municipio para que presenten las documentaciones pertinentes. Sin embargo, hasta la fecha no se presentaron los papeles requeridos razón por la cual, el Juzgado de Faltas ordenó la clausura.

El cierre del shopping durará hasta la sustanciación del sumario o surjan elementos probatorios que ameriten el levantamiento de la medida.

A través de una notificación dirigida a la administración, la Comuna citó a los propietarios o encargados del centro de compras a comparecer a una audiencia ante el Juzgado de Faltas para hoy viernes, a las 9:00, a los efectos de prestar una declaración indagatoria en el sumario abierto.

De esta manera, los dueños de la estructura podrán ejercer su defensa y ofrecer las pruebas de descargo. En caso de no hacerlo y sin justa causa, el Juzgado de Faltas tendrá por cierto el hecho denunciado y se dictará sentencia sin más trámites.

Si los propietarios o representantes del Shopping Box no acuden a la audiencia fijada, la Municipalidad podría tomar la administración del referido centro de compras, según informaron desde la institución.

SIN ANTECEDENTES

La directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este, Graciela Flores, manifestó que la institución no cuenta con los antecedentes de concesión del terreno donde fue construido el Shopping Box. Dijo que el contrato se habría firmado en 2008, cuando era intendenta Sandra McLeod Zacarías, completando el periodo de su marido, Javier Zacarías, quien había renunciado para ser candidato a la Vicepresidencia.

La Comuna no tiene registros sobre quiénes son los propietarios del clausurado shopping. Detractores del clan sostienen que uno de los accionistas sería el senador Zacarías Irún.

