Cada vez que se escarba un poco se van descubriendo los manejos oscuros, manipulados y con gran dosis de corrupción en la Municipalidad de Ciudad del Este. Los negociados a costa de bienes públicos se ha convertido en una práctica común y no hay dependencia que no haya sido contaminado con este mal.

Las concesiones de terrenos municipales que conforman el valioso inmueble conocido como las 9 hectáreas es el ejemplo más claro de cómo se venían manejando la administración de la cosa pública en este municipio. No hay documentos, no se pueden determinar con certeza los plazos y montos de canon por concesión, entre otros aspectos básicos.

Todos estos contratos datan de la época en que la familia Zacarías estuvo a cargo de la administración, durante casi 20 años. Los terrenos fueron a parar en manos de empresarios extranjeros, sin que haya licitaciones ni concursos de por medio.

Ahora no hay mucho por hacer, pues no sorprende para nada la actuación de la intendenta interina, Perla Rodríguez de Cabral (ANR-cartista) que se está dedicando a efectuar llamativos procedimientos y como sólo le quedan menos de un mes de mandato no se puede esperar gran cosa.

Ahora bien, el próximo 5 de mayo, los esteños tendrán la oportunidad de elegir a un nuevo intendente que gobernará poco más de un año para complete el actual periodo.

Este un año y poco será clave para esta ciudad. El que resulte ganador tendrá el gran desafío y el compromiso de poner las cartas sobre la mesa para que la ciudadanía pueda saber con certeza la realidad del municipio.

La comuna esteña ha acumulado deudas históricas con la ciudadanía, en materia de acceso a la información pública. Los contribuyentes tienen todo el derecho de saber cómo se utilizan las recaudaciones y todos los bienes que conforman el patrimonio de la ciudad.

Esto requerirá de firmeza a la hora de tomar decisiones, pues no será fácil seguir escarbando entre la fuerte corteza de corrupción que se construyó durante la gestión de los Zacarías, pero es la única salida para reencauzar los destinos de esta ciudad.

