La transparencia, no más que una promesa

Calificaron a la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra Zacarías, como la más corrupta del Paraguay. Hoy, esos concejales que impulsaron su destitución son candidatos a la Intendencia y la transparencia es su principal promesa. ¿Cumplirán?.

Un caso preocupante y que genera dudas, es la supuesta homologación ilegal de la concesión al Shopping París, una multimillonaria obra en tierras municipales. Uno dice que se aprobó por unanimidad en la Junta y su contrincante, sostiene que no fue así y que la resolución es “mau”.

¿Quién miente? Aún no lo sabemos. Hay varias versiones y están ocultos los documentos que puedan revelar el misterio.

El caso del Shopping París es gravísimo porque se acusa a los concejales de una decisión ilegal o de lo contrario, de la producción de documentos públicos de contenido falso.

Si la intención de lograr transparencia es real, que den la cara y asuman sus actos ante la ciudadanía.

Es más, la Junta Municipal funciona en forma negligente. Se pierden expedientes, se falsifican firmas, no hay información accesible para la prensa ni para la ciudadanía.

En la Municipalidad y en la Junta, urgen cambios que apunten a una efectiva transparencia. Hoy no es más que una promesa y está lejos de ser una práctica política.

Por Sofía Masi Verón.

