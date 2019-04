Lo bueno se emula, no se destruye

Desde muy niña me preguntaba porqué los candidatos a cargos públicos no competían por hacer servicios comunitarios y dar beneficios durante todo el año, no solamente cuando fueran tiempos electorales. Soñaba con que un candidato hiciera algo novedoso, el otro copiara o creara algo aun mejor para impresionar a su gente y a ajenos. Al día de hoy, sigo teniendo ese tipo de “sueño inocente” porque aun espero que sea alguien del común, alguien que siempre prestó servicio y demostró espíritu de acción social y alguien que conozca lo que la comunidad padece en el día a día.

Sin embargo, los políticos cada vez caen más bajo, al punto de destruir lo bueno o innovador que hacen los “nuevos en terreno escabroso”. Tal es el caso del anfiteatro, que después de años de estar abandonado, un grupo de jóvenes, liderados por uno de los candidatos, acudió a pintar y realizar un diseño considerado como una obra de arte. Un mosaico de colores representando la alborada rodeada de ñandutíes que resaltan en colores vivos que alegran la vista. Fue aplaudido por los que valoran ese tipo de trabajo, pero un minúsculo grupo hizo campaña en contra utilizando a los más vulnerables para que lo asociasen con colores que nada tienen que ver, y una sarta de barbaridades, sinceramente, pensamientos pueriles; hasta que en 24 hs., la obra apareció destruida.

¿Será que no podían hacer una competencia sana y copiar la obra? ¿O convocar a otros seguidores a realizar limpiezas, arborizaciones, construcciones de viviendas de refugio, etc.? ¿Solo saben destruir? ¿Cuándo vamos a civilizarnos y valorar las obras de arte? ¿Cuándo tendremos una verdadera política y no una politiquería ambiciosa sucia y patotera?

Por Perla Judith Benítez.

