Puestos policiales de la región se encuentran en estado de abandono

Más del 80% de los puestos policiales de la región se encuentran en pésimas condiciones. La mayoría de los locales están con 40 o más años de construcción y requieren con urgencia reparaciones. No tienen patrulleras y la precariedad obstaculiza el trabajo policial.

En el Alto Paraná la situación de las diversas comisarías, subcomisarías y puestos policiales es bastante precaria. Los locales están con problemas en sus estructuras edilicias y requieren de varias modificaciones para ofrecer las mínimas comodidades a su plantel de uniformados y a la ciudadanía. La situación es más crítica porque solamente el 20 % de los mismos tienen patrulleras.

“Lamentablemente los comandos de policías tienen demasiadas necesidades y es difícil conseguir soluciones porque todo está centralizado. Nosotros desde esta dependencia sugerimos la autogestión y orientamos para ver de qué manera subsanar, por lo menos algunas de las precariedades”, explicó Augusto Aníbal Lima, de la Secretaria del Interior de la Gobernación del Alto Paraná.

SIN RESPUESTAS

Lima admitió que es difícil conseguir respuestas desde el gobierno central, por las burocracias y la falta de buen presupuesto para invertir en la Policía Nacional. “Hay comisarías que ni siquiera tienen los insumos necesarios para alimentar a sus policiales. Aquí la escuela de sub oficiales está sin rubro para docentes, no hay equipamientos, faltan móviles, combustibles, etc”, afirmó.

PROYECTO

El secretario del Interior dijo que desde su dependencia existe un plan de trabajo para orientar en la autogestión de recursos para las comisarías y demás puestos e invitó a la ciudadanía a involucrarse.

Comentó que están asesorando en la conformación de “Comisiones de Apoyo a la Seguridad” y que hasta el momento ya se conformaron 7 comisiones; las del barrio Santa Ana, 23 de Octubre, San Rafael, Pablo Rojas. Km 7, Boquerón II y Las Mercedes, de Franco.

Comments