Dan clases en la calle para exigir docentes

Ante la falta de 40.000 docentes a nivel nacional, los estudiantes aglutinados en la Fenaes organizaron un día de clases frente al Ministerio de Educación (MEC), ayer. Se trata de una forma de protesta por parte de unos 100 estudiantes para hacer ver al ministro Eduardo Petta la gravedad del caso.

Los alumnos realizaron un simulacro de jornada escolar, desarrollando clases de matemática y química, con ayuda de estudiantes de las facultades de Economía y Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Karina Gill, asesora de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), contó que en ningún momento de la protesta salió algún representante del MEC a ofrecer alguna explicación o respuesta, pero que esto ya no los sorprende, pues desde que empezaron a reclamar la falta de docentes, no han recibido ninguna comunicación por parte del responsable de la cartera educativa, Eduardo Petta.

La representante estudiantil recordó que la problemática de falta de docentes en las aulas educativas es un problema gravísimo que arrastran desde el 21 de febrero pasado, fecha en que, en teoría, empezaron las clases.

Sin embargo, desde entonces, los estudiantes secundarios se han pasado horas enteras deambulando por los patios de sus respectivos colegios, utilizando como “horas de recreación” los espacios de tiempo en que deberían tener materias.

Todo, por causa de docentes que se jubilaron y el Ministerio no gestionó a tiempo la contratación de los rubros vacantes.

La situación empeora con los alumnos de primaria, que no tienen diferentes profesores por cada materia, sino uno para todas las jornadas, quedando así el día entero sin clases.

