Joven que escribe con la boca quiere ser abogada

Una joven estudiante de San Pedro se convierte en ejemplo y en inspiración para la superación y batalla diaria. Ante la falta de movilidad de las manos, utiliza la boca para escribir, y los pies, para comer. Esta es la historia de Liz Rodríguez Romero (17).

SAN PEDRO. La protagonista de esta historia de inspiración, sacrificio y esperanza es la estudiante de 17 años de edad Liz Rodríguez Romero, que cursa el primer curso de la media en el colegio San Ramón, del asentamiento Pedro Giménez, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray. La falta de movilidad de las manos no le impide estudiar y aprender a escribir, pues emplea la boca para la escritura, y se gana la admiración de toda la comunidad.

“Es una alumna excepcional. Nos sentimos orgullosos de ella. Demuestra voluntad, se lleva superbién con sus compañeros, es un honor que sea nuestra alumna”, dijo la directoria del colegio, Matilde Ramírez.

Agregó: “En el receso toman tereré, y sus compañeras le ayudan a tomar. Se integra y se lleva muy bien con todos”, describió la docente.

La joven sueña con terminar el colegio y estudiar la carrera de derecho. “Quiero ser abogada, me gustaría estudiar derecho”, expresó convencida.

La madre, Rita Romero, se convierte en una heroína en esta gran historia. “Su mamá es luchadora. Todos los días le trae en moto, le lleva a su aula, le espera o le busca. Todos los días le trae y le da su desayuno”, manifestó la directora del colegio.

Liz tiene otros dos hermanos, y su familia se dedica a la agricultura. La falta de movilidad es de nacimiento. Tiene problemas en la columna, me dicen los médicos, y no le quieren operar por el alto riego”, relató, por su lado, su madre.

