Nacional de ciclismo se disputará en Itakyry

La ciudad de Itakyry acogerá al campeonato nacional de ciclismo en las modalidades crono y ruta los días 27 y 28 de abril. Las categorías habilitadas son: Élite, sub 23 (recorrerán 30 km), máster A, B, sub 30, junior, élite y sub 23 femenino (20 km). Además, máster C, D, damas sub 30, junior, jóvenes y damas máster (15 km), en crono.

En ruta; 165 km los de élite y sub 23 masculinos; 80 km máster A, B, sub 30 masculino; junior, sub 23 y élite femenino; y 50 km los de máster C, D y jóvenes, en caballeros; sub 30, junior y máster, en damas.

