Puenteguýpe 09 de abril del 2019

Se le hace agua por todos lados al ilustre ministro del MEC, Eduardo Petta. Eso pasa cuando alguien se mete en asuntos que no conoce. La situación por falta de docentes es cada vez más crítica, y él lo único que sabe hacer es practicar alcotest.

La senadora chovy Zulma Gómez dijo ndaje que Isidro Morel tirotea en su contra porque pactó con el zacariismo para dividir a la oposición. Convengamos en que la señora sabe de lo que habla, porque nada mejor que ella para explicar sobre los pactos con los colorados. Es su especialidad.

Hablando de los zacariistas… Es impresionante la popularidad de los pocos dirigentes que sobreviven de este bloque. La fama que tienen no es precisamente de elogios, y donde se van, rebotan o crean ronchas. No les quieren en ninguna de las carpas.

Podrían probar si es que Kelembu Miranda por lo menos los adopta; eso si es que sigue en pie la alianza con sus verdugos. Con lo cambiante que es, nunca se sabe, pero probar no cuesta nada. Total, hendypamavoi…

