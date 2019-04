ANR toma control de Junta de CDE

Una mayoría colorada con apoyo del liberal Javier Bernal, expulsó ayer a Herminio Corvalán (Tekojoja) de la Presidencia de la Junta Municipal de Ciudad del Este. Lo reemplazó Neri Chávez (ANR).



La minuta que postuló al concejal Neri Chávez a la Presidencia de la Junta fue elaborada el 2 de abril pasado. Tenía la firma de la concejal Lilian González (ANR), Alejandro Zacarías (ANR), Miguel Coronel (ANR), Celso Miranda, Juan Ángel Núñez, Javier Bernal (PLRA) y también de Chávez.

Ante la mayoría, los concejales opositores a la minuta lamentaron el cambio forzoso y dejaron constancia de su voto en contra.

“Realmente es muy triste, tener que cambiar a un presidente de la Junta Municipal en medio del año, sin motivo suficiente. Para eso existen los momentos, al inicio de cada año, si existieran motivos estaría de acuerdo, pero esta es una situación en la que volvemos a lo anterior, retrocedemos al 2015. La mayoría se impone y forma parte del circuito político y que siga el baile”, manifestó María Portillo (PLRA) y se retiró.

“No acompaño de ninguna manera este movimiento político y no quiero ser parte, por ende me retiro del recinto. Tenés todo mi apoyo presidente”, señaló Hugo Benítez (CDE).

También la concejal Felicita Paniagua votó en contra. “Soy muy colorada pero no comparto con los compañeros”, afirmó.

Antes de tomar juramento al nuevo presidente, Corvalán dijo: “Me someto al juego de la coyuntura, conozco el tenor de esta situación y se respeta. Espero que así como generan esta mayoría, puedan responder a la exigencias ciudadanas”, indicó.

El cambio se vio venir cuando en la sesión pasada, la mayoría colorada cambió la composición de las comisiones desplazando a Portillo y Teodoro Mercado, quien ayer estuvo ausente.

