Casa China dejará sin empleo a 40 personas

Desde Casa China SA, sostienen que el cierre de la empresa se produjo a raíz de la crisis económica del comercio de Ciudad del Este. Unos 40 trabajadores quedan sin empleo y desde la Cámara de Comercio dicen que es una lección para el Gobierno.

Casa China, ubicada en la esquina entre la avenida San Blas y Coronel Toledo, dejó de atender al público luego de 49 años en Ciudad del Este. El cierre fue confirmado a la Dirección Regional del Ministerio del Trabajo, oficialmente ayer.

Mediante una nota remitida a la institución estatal, Anne Wong, representante legal de la empresa, comunicó el cese de actividades laborales y comerciales desde el 10 de abril de 2019.

En la nota señalaron que el cierre obedece a la recesión económica. Se informó además que los trabajadores seguirán cumpliendo tareas a puertas cerradas y que serán remunerados, de acuerdo a lo establecido en el Código Laboral, respetando su antigüedad y derechos adquiridos.

El director regional del Ministerio del Trabajo, Julio Valdez, manifestó que hasta ayer, no se presentó ningún trabajador para hacer reclamos, por lo que presume que la patronal y los empleados efectivamente llegaron a un acuerdo. No dio cifras precisas, pero según otras fuentes, serían entre 35 a 40 personas, quienes quedarán sin empleo.

UNA LECCIÓN

El vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, Said Taigen, manifestó que el cierre de Casa China debe ser una lección para el Gobierno Nacional.

“Ojalá que a partir de esta situación atienda nuestros pedidos, respondiendo a los desafíos que representan el Duty Free en Argentina y Brasil. Mucha gente está pasando mal”, indicó.

Comments