Puenteguýpe 11 de abril del 2019

Las cámaras del Congreso siempre fueron escenario de espectáculos dignos de cualquier circo, pero en los últimos días la competencia entre los payasos es más fuerte. Mientras en el Senado juegan al carnaval, en Diputados se instaló una competencia de canto.

** * **

Hasta ahora, los que quieren ser candidatos a la intendencia de Ciudad del Este son puro latapararã y aplazados en creatividad. No sabemos si ignoran los graves problemas que enfrenta la ciudad, o no les calienta y hacen la vista gorda.

** * **

Por un lado, el candidato liberal hace campaña de adopción de animales, pero no dice ni mu sobre la falta de una perrera municipal. Entre tanto, Prieto tuvo la brillante idea de invitar, mediante un patético video, a ver una serie televisiva.

** * **

Mientras, entre los colorados la situación tampoco es alentadora. Proselitismo con recursos públicos y reciclado de zacariistas es la agenda de Cabañas. Sus grandes héroes son Pochontó Molinas, Teresa Ozuna, Darío Domínguez. Solo falta Ña Transparente.

