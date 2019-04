Adjudican almuerzo escolar a la oferta más elevada

El gobernador Roberto González Vaesken adjudicó los tres lotes de la licitación para almuerzo escolar a la empresa Girasol SA por valor de G. 7.009.695.680. En dos lotes hubo oferentes con precio más bajo, pero fueron descalificados.



La empresa Girasol SA, representada por María Luján Duarte Ramírez, presentó la mejor oferta solo para el lote 1, que corresponde a la región norte de Alto Paraná. Se trata de una propuesta de G. 3.951.742.080 para la provisión de 404.560 platos de comida a los escolares. El precio unitario es de G. 9.768.

Sin embargo, en el lote 2 (zona sur) Girasol SA igual ganó pese a no presentar el mejor precio. La firma adjudicada ofreció 101.790 raciones por un monto de G. 1.138.012.200. El costo unitario es de G. 11.180.

Las empresas Fitra SRL, Teófilo Amarilla y Engadi SRL presentaron propuestas más bajas para el suministro de la misma cantidad y menú. Las dos primeras con una oferta de 997.542.000 y la tercera con G. 1.119.588.210.

Fitra SRL fue descalificada por no poseer el certificado de origen nacional de los alimentos ni el registro sanitario de los productos alimenticios, según el comité de evaluación integrado por Leonardo Figueredo (secretario de Educación), César Saifildin (asesor jurídico) y Antonio Duarte (secretario de Hacienda). Esa misma observación tuvo la firma Teofilo Amarilla.

Mientras que Engadi SRL fue descalificada por no tener el certificado de origen nacional de los productos a ser empleados en el almuerzo, acorde al comité de evaluación.

En el lote 3, que corresponde a la zona central, Girasol fue adjudicada para la provisión de 117.260 platos por G. 1.310.966.800; la unidad equivale a G. 11.180.

En este lote las empresas Engadi SRL y Fitra SRL presentaron una oferta de G. 1.149.148.000. Los detalles de esta licitación recién a la tarde de ayer se conocieron, tras la divulgación en el portal de Contrataciones Públicas. Juan Camp, jefe de OUC, se negó a dar datos.

