Puenteguýpe 12 de abril del 2019

El senador Paraguayo Cubas también podría ser sancionado por la Iglesia Católica. Es que dejó malparados a todos los sacerdotes al adelantarse con su propio Domingo de Ramos. Se pasó repartiendo “agua bendita” a tutiplén.

***

Los violadores de la Constitución, los cómplices del robo asqueroso al erario público, los calientasillas del Congreso, son los que más cuestionan el actuar de Payo Cubas. No se escandalizan de su propia podredumbre.

***

Lo cierto es que Payo les hace bailar el ritmo que quiere. Ni con la suspensión no van a sacárcelo de encima porque ya entraron en su juego y no hay vuelta atrás. Ayer salió como un héroe nacional del Congreso.

***

Dejando un poco de lado la cuestión política. Al parecer la destitución de McLeod y el proceso penal de los Zacarías por varios hechos de corrupción no sirvieron de ejemplo, considerando que los dueños del estacionamiento del Este llevaron la coima a otra dimensión. Lo llaman servicio y hasta te expiden boletas para cruzar hacia Foz de Yguazú.

Comments