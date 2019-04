Senado aplica a Cubas suspensión de 60 días

Con 35 votos, el Senado sancionó a Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) con suspensión de 60 días sin goce de sueldo por “inconductas”. Cubas dijo que apelará la decisión de sus colegas y lanzó nuevas acusaciones.



La decisión fue adoptada tras un largo debate entre los senadores, ayer durante la sesión ordinaria del Senado.

La propuesta fue presentada por Juan Carlos Galaverna (ANR) la semana pasada, luego de que Cubas en la plenaria lo acusó de incorporar 1.400 contratados en el Parlamento y de tildar de “ladrón” a Silvio Ovelar, presidente del Senado.

Antes de la votación, Cubas derramó agua al senador Galaverna, quien lo encaró y por poco no llegaron a los golpes.

Galaverna sostuvo que no requiere exponer mucho en argumentos, ya que “todos ya conocemos las razones”, aunque aclaró que nunca pidió que la sanción sea sin goce de sueldo.

El senador Sixto Pereira (FG) calificó de “monstruito” a Cubas y lo comparó con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Tiene todas las característica del ser Bolsonaro: autoritario, intolerante, fascista”.

En su descargo, Cubas recordó que Galaverna no fue sancionado cuando trató de “homosexual” a Carlos Filizzola (FG), de “alcohólico” a Miguel Abdón Saguier (PLRA) y de “golpeador de mujeres” a Blas Llano (PLRA).

Igualmente, Cubas acusó a Fernando Lugo (FG), con quien protagonizó un incidente esta semana, de nombrar en el Senado a José Adrián Duarte con un millonario sueldo, pese a que estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Tras ser notificado, Cubas se retiró del Senado y dijo que recurrirá a la justicia.

