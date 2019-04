Pacto de engaño

Normalmente cuando una persona descubre que se le engaña se molesta de sobremanera y se desencadena una serie de conflictos.

Sin embargo, puede ocurrir que por complicidad u otro tipo de pacto, la persona engañada sea consciente del engaño pero lo deja pasar e incluso lo toma positivamente. Ocurre normalmente cuando uno recibe alardes exagerados de parte de los seres queridos, lo tomamos como verdad como verdad, aún a sabiendas de que no es así.

En Paraguay existen más de seis mil (6.000) leyes que regulan o la menos deberían regular todo tipo de interacción entre compatriotas. Este cúmulo de normas incluye: leyes penales, civiles, administrativos, laborales, tributarias, comerciales, entre tantos otros.

A pesar de que no se presume la ignorancia de las leyes, muchas de estas normas son totalmente desconocidas por la mayoría de los paraguayos. Es decir si no las conocen no las pueden cumplir. Pero en contra partida, como una suerte de ventaja, no pasa nada con su incumplimiento, no hay sanción alguna para los infractores. Cuando se cumplen se hace de forma selectiva. La exigencia es sólo para algunos.

Esta semana, el ejemplo más elocuente no puede ser otra cosa que la sanción al senador Paraguayo Cubas por irreverencia y tratos poco decorosos hacia sus colegas.

Si infringió el reglamento interno, pues que sea sancionado. Sin embargo, esta misma norma no se aplica a su colegas de la misma manera a sus colegas. Cuántas veces utilizaron lenguajes soeces en sus tratos, se ausentan o llegan tarde sin que se les descuente de la dieta, como es debido, entre otras tantas barbaridades, incluso peores que siempre pasaron por alto.

Todos los días somos testigos de que las normas lejos de mejorar nuestras convivencias lo único que hacen es aumentar la brecha de diferencia entre privilegiados y excluidos.

Mientras tanto, todos los días, semana a semana se promulgan más y más reglamentaciones en diversos ámbitos. Nuestros ilustres legisladores saben que no se van a cumplir pero igual la siguen promulgando, la ciudadanía sabe que no la va cumplir pero deja que sigan sacando. Es como un pacto de engaño, lo sabemos pero nos callamos.

¿Para qué tantas leyes? si al final sólo se aplica para algunos. Deberíamos considerar la posibilidad de dejar de engañarnos, quedarnos con la más útiles y efectivas y cumplirlas por igual.

Por Tereza Fretes Alonso.

Comments