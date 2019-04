Puenteguýpe 13 de abril del 2019

Ayer los candidatos a la intendencia de Ciudad del Este participaron de un debate en la UNE. No hubo ninguna sorpresa en sus promesas, lo mismos discursos, no hubo ideas brillantes ni nada por el estilo. No hay nada nuevo bajo el sol.

***

Hay que decir también que las preguntas de los organizadores no fueron las más inspiradoras que digamos y no eran para explayarse mucho. Otra falla de la organización fue dejar de lado a dos candidatas. Eso no se hace, había lugar para dos más.

***

Para lo que sirvió el debate de ayer fue para confirmar que al candidato del presidente le fuerza mucho el castellano. Se esforzó mucho el muchacho pero el auditorio no pudo evitar las carcajadas, en varias oportunidades.

***

El perrito de Zacarías se pasa ladrando a la periodista de Vanguardia cada vez que puede. Pobrecito, a nadie le asusta sus ladridos. Se sabe que cuando su jefe le estire la correa se va a tranquilizar.

***

Payo fue el parlamentario que hizo que las sesiones del congreso volvieran a ser interesantes.

Comments