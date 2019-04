Últimamente es una tendencia, que candidatos a cargos públicos o autoridades electas, hagan un show ante cámaras de televisión o de sus propios teléfonos celulares, para luego lograr la viralización del video en redes sociales.

El caso del senador Paraguayo Cubas no es nuevo, sobre todo para la gente de Ciudad del Este. Antes estuvieron Celso Miranda “Kelembu”, electo concejal y Jorge Brítez, actual diputado por Alto Paraná.

Los dos últimos conquistaron su fama con pintorescos y graciosos videos, criticando la gestión municipal de la ex intendenta Sandra Zacarías. Se hicieron conocer a través de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación, que replicaron los contenidos que antes circularon por internet.

“Payo” usa como palco la Cámara de Senadores y con discursos grandilocuentes, va ganando adeptos. Reparte cintarazos y agua a los corruptos, los llama delincuentes, como a cualquier ciudadano/a le gustaría nombrar a quienes roban dinero público.

Pero… ¿qué hay detrás del circo mediático? Mientras los medios se centran en el espectáculo, no se dice quiénes son esos personajes, sus antecedentes y su entorno. Detrás de cada personaje político, hay un movimiento o partido, con una ideología e intereses económicos, que no se ven con tanta cortina de humo.

Por Sofía Masi Verón.

