Como todos los años, en cada temporada de Semana Santa se promociona y se invita a visitar los hermosos lugares que tiene el interior del país. El turismo interno está en auge y cada vez más emprendedores apuestan a este rubro conocido como la industria sin chimenea.

Recién ahora, hay mayor conciencia de que el verdadero turismo es el turismo interno, es decir el desplazamiento dentro del propio país y no esperar la visita de extranjeros, que si bien ayuda mucho no es la principal fuente.

Lastimosamente queda mucho por hacer en este rubro. Muchos de los lugares no pueden ser visitados y otros llegan a ser los menos explotados por falta de accesos, quedan asilados en cada lluvia. Al igual que los pobladores están totalmente olvidados.

Una de las grandes trabas para el desarrollo del turismo interno es la carencia de buen servicio de transporte público. Los servicios hacia el interior del país en su mayoría son de pésima calidad y esto hace que muchos los compatriotas tengan menos posibilidades de recorrer y conocer las bellezas de nuestro país.

También se requiere trabajar en una mayor conciencia de lo que implica ser parte del turismo. De nada sirve desangrarnos en promociones si no estamos preparados a recibir a los visitantes. Se necesita capacitar a todos los prestadores de servicios como responsables de hoteles y de hostales, de restaurantes y otros sitios gastronómicos, taxistas, conductores de buses, entre otros. Es decir, todos deben estar capacitados a brindar la debida atención a los visitantes, sean éstos compatriotas o extranjeros.

Está muy arraigada en nuestra sociedad, la cultura del avivado que trata de sacar la mayor tajada posible del visitante haciendo que éstos huyan de los lugares turísticos o que otros opten directamente por no visitar porque los servicios con excesivamente costosos.

De allí la importancia de que los emprendimientos turísticos se desarrollen de forma conjunta con las autoridades nacionales, locales y regionales. Porque este rubro puede mejorar las condiciones de vida de miles de compatriotas que no encuentran medio de sustento en otros rubros. Es más, se puede lograr el desarrollo de regiones hasta ahora olvidadas y mediante eso dar una mejor condición de vida de los compatriotas.

Para lograr se necesitará más que promociones, cada vez que se acerca un feriado sino adoptando políticas de gobierno para dotar de los servicios básicos a estos lugares olvidados.

El turismo interno tiene un potencial enorme, cuenta con importantes recursos naturales que de por sí son dignos de visitar y si a eso agregamos excelentes medios de transporte, camino en buen estado y una buena atención los resultados pueden ser sorprendentes.

Comments