Un rato de felicidad

“La felicidad es como una mariposa, cuanto más la persigues, más se te escapará. Pero si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá y suavemente se posará en tu hombro” decía el filósofo y fabricante de lápiz estadounidense Henry David Thoreau.

Para la Real Academia Española, la felicidad es un “estado de grata satisfacción espiritual y física”. Por otro lado, psicólogos la entienden como una medida de bienestar subjetiva que influye en el comportamiento individual.

Todos sabemos que queremos y debemos ser felices. Decimos que estamos trabajando en eso, que ya lo lograremos. Pero son ideas tan ligeras, que nuestro vivir en modo automático no nos permite realizar un análisis más profundo acerca de nuestra felicidad.

La filosofía nos invita a salir de nuestro modo robot diario, pensar cosas distintas, buscar alternativas. La idea es mejorar, mejorar para vivir mejor, vivir mejor para ser feliz.

Sócrates señalaba que “El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos”. Los Estoicos afirmaban que se logra ser feliz siendo autosuficiente, mientras que Epicuro definía felicidad como la experimentación de placeres intelectuales y físicos sin posterior sufrimiento o dolor.

“Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente” fraseaba Lao-Tse, un digno representante de la cultura oriental cuando intentaba definir la felicidad. Por otro lado, el alemán Immanuel Kant, uno de los hombres más influyentes de la Europa moderna, mediante su imperativo categórico en el plano de la ética definía que “La felicidad; más que un deseo, alegría o elección, es un deber”.

Por otro lado, Yuval Harari uno de los intelectuales vivos más prolíficos y leídos de los últimos tiempos, en su libro Homo Deus detalla que “Somos muy buenos para adquirir poder, pero no lo traducimos en felicidad. Y la razón principal es que no importa lo que logremos, la reacción típica del humano es la insatisfacción”.

Son varios los temas preocupantes que podíamos tratar hoy: la falta de ideas interesantes ante los comicios municipales en CDE, la crisis económica, los casos de dengue, la chicanas del Clan Zacarías, suba de impuestos, los taxistas contra MUV o las locuras de Payo Cubas. Pero a veces es importante parar y pensar en nuestra felicidad.

Para mí, la felicidad se desmembra en varios detalles y se las disfruta en cápsulas: la sonrisa de mis hijos, la ducha de la mañana, la satisfacción de un cliente, un beso de mi madre, el silencio de la noche, un nuevo libro, el consejo de papá, la brisa refrescante de verano, una sopa paraguaya, rever un amigo, etc. ¿Y tú…? ¿Cómo estás con la felicidad?…

Por Jorge Alcaraz, filófoso.

