Una “cartita chuli” para los congresistas

Honorables senadores y diputados de la Nación, dignos representantes de este ilustre país, que gracias al voto consciente y con un profundo análisis de la realidad económica, social y otros impactos los ha elegido por lo que merecen sus puestos y privilegios.

Por supuesto que las listas sábana son nada que un método para meter al Senado a personas ilustradas, grandes pensadores y genios por naturaleza que no han tenido oportunidad de ganar sus propios seguidores, entonces han acudido a dicha lista.

Con el debido respeto que se merecen, en nombre de la juventud de este país les pido disculpas por el actuar ofensivo y descontrolado de su colega Payo Cubas. Esa no es la forma, no es el lugar para dichos actos. Es demasiado ofensivo y demeritorio, además que deja muy mal parado al país que es una de las economías más estables de la región.

Es mucho más ofensivo el proceder de Payo que la corrupción que impera en ciertos sectores, por supuesto que no en todos los entes porque la mayoría marcha mejor que nunca. Discúlpennos por esa bochornosa actitud de protesta de Cubas.

Lamento informarles que él ha hecho que el país se movilice y eso no le viene bien a ustedes, congresistas honorables, pues se les puede ofender y ustedes podrían perder su curul.

Esperando sus disculpas, reitero mi admiración por la caradurez que tienen, adjunto una botellita de agua y un cinto de cuero tricolor para que recuerden que la ciudadanía se ha despertado gracias al “descaro”, “irreverencia” y “desequilibrio nervioso” de Payo.

Sigan ustedes soñando en sus laureles, que con respeto y admiración les va a llegar su fin.

Por Perla Judith Benítez.

Comments