Recesión económica en CDE podría ocasionar más cierres

Empresarios de Ciudad del Este está preocupados por la recesión económica que sufre el comercio local. Afirman que muchos comercios no logran recuperarse de la crisis que se acentuó el año pasado y que varias tiendas cerraron sus puertas a consecuencia. Temen que más locales quiebren.

Said Taijen, de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, afirmó que el microcentro local está sufriendo una fuerte recesión económica en la actualidad. Con relación al cierre de Casa China, dijo que fue causa de la crisis y afirmó que también hay otros comercios menores que van cerrando sus puertas al público.

“Muchos fueron a buscar lugares donde hay mayor movimiento comercial como Sao Paulo, Porto Alegre o Curitiba. Porque están arriesgando su capital esperando que las cosas mejoren y hasta la fecha no hay mejorías”, indicó el empresario.

Comentó que urgen medidas al respecto de esta crisis, porque de lo contrario los turistas y compradores extranjeros dejarán de venir. “Hubo cambios en los gobiernos vecinos porque se está importando muchas mercaderías, y los productos que se venden allá, ya tienen casi el mismo precio de los que se venden aquí. La gente ya no ve muchas ventajas. Las tiendas en Zonas Francas y Duty Free darán un golpe a la ciudad por sus bajos impuestos”, señaló.

Mencionó que Ciudad del Este debe ofrecer un plus para atraer a los extranjeros y no decaer más. “Para los comercios pequeños será más fácil aguantar la situación, pero para los grandes locales es más difícil que prosperen por los gastos que tienen”, alertó.

Taijen sostuvo que no se registra buen movimiento por Semana Santa, como estaban esperando. Creen que habrá mucha circulación de compradores en estos días pero no como para que llenen las expectativas”.

