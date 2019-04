Sin unidad opositora para elecciones en C. del Este

En la víspera venció el plazo para renunciar candidatura sin que Teodoro Mercado (Alianza GANA) y Miguel Prieto (Independiente) sellen la unidad para enfrentar al representante de la ANR. Ahora los opositores eventualmente podrían pedir voto útil.



Los cinco candidatos inscriptos para la intendencia aparecerán en las papeleras.

En la víspera venció el plazo para presentar renuncia, pero ningún candidato pidió su exclusión de los boletines de votación.

Mercado y Prieto conversaron hasta la última semana de marzo en busca de la unidad opositora. Pero ambos no aceptaron la propuesta de unificación y desde entonces no hubo acercamiento para la alianza.

Mercado propuso elección a padrón abierto en cinco zonas electorales para designar al representante opositor. Mientras que Prieto propuso la realización de una encuesta en diez barrios de forma aleatoria y con transmisión en Facebook.

Mercado alegó que las encuestas no son fiables y Prieto sostuvo que una elección a padrón abierto es costosa.

Vidal Vázquez, coordinador del equipo político de Prieto, dijo que no descartan que los dos candidatos se sienten más adelante a conversar y pedir voto útil. “Las decisiones están tomadas en ambas partes y los dos corren de forma separada en las elecciones”, remarcó.

Prieto y Mercado disputarán la intendencia a Wilberto Cabañas, candidato de la ANR. Lilian Canale, del Partido de la Juventud; y Raimunda Robles “Ña Reina”, del Partido Frente Amplio, también están en la puja.

Por otro lado, Vázquez sostuvo que si Prieto llega a la intendencia mantendrá una relación de acercamiento con la Junta Municipal, con mayoría colorada, en base a propuestas de gobierno. “Lo que haría es dialogar con todos los sectores y buscar un consenso; trabajar en proyectos conjuntos y no en base a prebendas ni clientelismo. No podemos caer en la misma práctica”, refirió Vázquez en alusión a la exintendente Sandra McLeod que repartía cargos y licitaciones para comprar aliados.

Mesarios

Los candidatos presentaron su lista de mesarios en el juzgado electoral.

Prieto, apoyado por Patria Querida y Frente Guasu, Mercado y Cabañas alegan tener derecho a miembros de mesas porque sus sectores cuenta con representación parlamentaria.

Canale y “Ña Reina” tendrán veedores.

Comments