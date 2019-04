Free Shop reduciría a 60% las ventas en CDE

Empresarios de la Cámara de Comercio de CDE afirman que el movimiento de ventas podría reducirse hasta un 60%, con la apertura de tiendas de Free Shop, en Foz de Iguazú. Piden apoyo urgente al gobierno para ver una salida rápida al problema.

El fin de semana algunos medios de prensa brasileños indicaban que están a punto de habilitarse dos tiendas de Free Shop, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, a poca distancia del Puente de la Amistad. La noticia deja en alerta a los empresarios de Ciudad del Este que afirman, no podrán competir con las tiendas libres de impuestos.

“Tenemos la información de que dos lojas ya tienen el permiso que otorga la Receita Federal para la apertura correspondiente. Solo faltaría una gestión de la Prefeitura y podrán funcionar. Lo que se viene es difícil porque los impuestos del 3% y 6% que esos comercios deben pagar, hacen con que nosotros ya no seamos competencia”, explicó Said Taigen, presidente de la Cámara de Comercio del CDE.

DURO GOLPE

El empresario, arraigado a más de 45 años en la capital departamental dijo que los demás proyectos de Duty Free que avanzan en Foz, significarían un “duro golpe” para el comercio esteño.

“Los Free Shop están acaparando. La gente que solía venir a comprar ya no va a venir. Esto puede afectarnos mal. Tendríamos que adaptarnos a un movimiento de 50 o hasta 60% menos”, señaló el empresario.

PEDIDO URGENTE

El presidente de la cámara dijo que esta semana se reunirían con autoridades del gobierno y que van a solicitar apoyo de forma urgente, para que el comercio local no decaiga tanto. “Queremos el mismo modelo que se adopta en Brasil. Ellos pagan 3 % y 6% de impuestos sobre productos nacionales e importados y acá nosotros pagamos hasta 35% y no podemos competir así”, indicó.

