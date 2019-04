Investigan otra muerte atribuida al dengue

Una mujer de 48 años falleció el fin de semana en un sanatorio privado de Ciudad del Este, con todos los síntomas de dengue. El Ministerio de Salud investiga este nuevo caso y sigue en estudio la muerte de otra joven de 19 años en la región.



Otra muerte, aparentemente a causa de dengue está en estudio, informaron funcionarios de la Décima Región Sanitaria. En Alto Paraná hasta la fecha se confirmó un fallecimiento a causa de la enfermedad, que se dio en una mujer de 31 años. Mientras que sigue en estudio la causa de deceso de una joven de 19 años, quien había dado a luz a un bebé y padeció todos los síntomas del mal.

El sábado falleció otra mujer de 48 años, quien residía en el barrio Santo Tomás, de Presidente Franco, probablemente a causa de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. “Ella tenía lupus pero seguía su tratamiento en forma. Cuando le picó el mosquito y adquirió dengue, no aguantó. Fue fulminante el mal en ella”, indicó un familiar de la víctima, que prefirió el anonimato.

VERSIÓN OFICIAL

Desde la Décima Región Sanitaria informaron que el Sanatorio San José, donde falleció la paciente, ya envió las fichas de la víctima y que los estudios y expedientes fueron remitidos para el estudio correspondiente.

ALERTA

Alto Paraná es el departamento con más casos de dengue en el país, llegando a confirmarse en lo que va de este año un total de 1.352 enfermos, por lo que sigue el alerta epidemiológica en la región.

POST SEMANA SANTA

Autoridades sanitarias no descartan que se desate una epidemia a la vuelta de Semana Santa si no se toman las medidas de prevención. Se pide a la ciudadanía que, en caso de presentar fiebre u otro síntoma de la enfermedad se evite viajar y consultar al servicio de salud más cercano, para evitar complicaciones del cuadro y la dispersión del virus.

Se recomienda en todo momento el uso de repelentes, principalmente en los niños. También se sugiere utilizar mosquiteros y proseguir con las acciones de eliminación de criaderos de mosquitos para evitar la diseminación de la enfermedad que es mortal.

