Desprecio a la vida

Varios servicios como internaciones y cirugías programadas fueron suspendidos en el Hospital Distrital de Minga Guazú, por falta de suficiente personal de enfermería. La disminución de personal de blanco fue porque el Ministerio de Salud se quedó sin rubro denominado Cobertura de Vacaciones que se usa para contratar a reemplazantes a fin de evitar que el normal funcionamiento de los centros asistenciales se vea afectado. La situación empeoró porque otros funcionarios fueron afectados por cuadro sospechosos de dengue y están con reposo.

Alto Paraná es el departamento con mayor cantidad de casos confirmados de dengue, pues se confirmaron 1.352 casos de la enfermedad, de los 2.397 afectados que se registra hasta la fecha, a nivel país.

A pesar de la gravedad que implica este brote y en vez de que se estén fortaleciendo los servicios de salud pública a fin de garantizar la atención de los afectados, se están disminuyendo camas de internación.

Esta situación es responsabilidad del Ministerio de Salud, es decir de su titular, Julio Mazzoleni, pues es evidente que se trata de una falta de previsión para cubrir las vacaciones legales del personal. Además demuestra su a ineptitud para hacer frente a una alerta sanitaria.

Es lamentable que jueguen de esta manera con la vida de las personas. No es posible que en plena alerta sanitaria por los casos de dengue con miles de afectados no se garantice una atención mínima.

Desde Asunción, se insta todos los días a los enfermos por dengue a acudir al centro asistencial más cercano, ignorando totalmente que en el décimo departamento no hay personal suficiente, no hay camas disponibles, insumos ni medicamentos en los hospitales públicos.

Los que terminan pagando estas improvisaciones son los compatriotas, en algunos casos incluso con su vida, pues muchos terminan muerto mientras aguardan atención.

Una vez más nuestras autoridades, muestran un total desprecio por la vida de los compatriotas y lo que es peor la ciudadanía se mantiene indiferente ante estos graves hechos.

