Rescatan a un niño de 4 años que era golpeado con cable por su padre

Una comitiva fiscal y policial rescató a un niño de 4 años que era víctima de severos castigos físicos. El procedimiento fue realizado el pasado martes, en el interior de una vivienda ubicada en el Km 7,5 Monday, de Ciudad del Este.

La denuncia fue radicada el pasado martes, a las 09:00 aproximadamente por la bisabuela del pequeño, en la comisaría 2ª del barrio Ciudad Nueva, de la capital del décimo departamento. Luego una comitiva allanó una vivienda en el Km 7,5 Monday, de donde se rescató al menor, que presentaba marcas en la zona abdominal, parte del pecho y uno en los brazos, a raíz de una tremenda golpiza que recibió con un cable doblado.

La bisabuela, de 60 años, manifestó que el martes, en horas de la mañana, fue a visitar a su bisnieto y lo encontró con rastros de haber sido castigado brutalmente. Ante esto, comienza a indagarle hasta que el menor le confesó que los rastros de violencia en su cuerpo fue producto de un castigo que le sometió su padre

La bisabuela inmediatamente denunció el hecho ante la comisaría local, cuyos agentes dieron participación a la Fiscalía.

La vivienda fue allanada y se logró rescatar al menor por orden de la agente fiscal de turno, Juliana Giménez Portillo.

El niño fue inspeccionada por la médica forense, Ramona García, cuyo resultado será agregado a la carpeta fiscal.

El menor no fue entrevistado por la psicóloga del Ministerio Público, debido al “puente” por Semana Santa. “Aún no fue entrevistado debido al asueto, pero esa diligencia se hará en lo próximos días”, manifestó la asistente fiscal Carmen Barrios.

Por su parte, supuesto agresor no fue detenido, pues esa medida dependerá de los resultados tanto de la médica forense como de la psicóloga del Ministerio Público.

Mientras se aclare la denuncia, la víctima fue entregada a la bisabuela que denunció el maltrato infantil, quien es moradora del Km 8 Monday. Esto teniendo en cuenta que la madre de la víctima es parturienta, por lo que no está en condiciones de cuidarlo.

La fotografía del agredido fue publicada el martes y se viralizó en las diferentes redes sociales.

Los internautas no se hicieron esperar para expresar su indignación y al mismo tiempo cuestionaron duramente al violento hombre, para quien exigieron un castigo ejemplar.

