Puenteguýpe 20 de abril del 2019

Los Zacarías fueron pillados en plena última cena en un restaurante fronterizo en la zona Este. Como era de esperarse la gente no desaprovechó para recordarles algunas de sus virtudes a esta familia. Dicen que se le escuchó a Javier que decía: “Ya no se puede ni comer tranquilo” y la otra le respodió… “Y antes comiamos tan tranquilos!”…

***

Esperemos que los parlamentarios hayan reflexionado debidamente en estos días Santos. Es que les espera un chorizo de modificaciones en cuestiones electorales. Veremos con qué disparate nos salen con el tema del desbloqueo…

***

A pesar de las advertencias sobre los excesos en Semana Santa, a todas luces el mensaje no llegó muy claro. Hasta un cura fue pillado ebrio al volante, tras protagonizar un accidente de tránsito. Además decenas de familias perdieron sus seres queridos por accidentes de tránsito. Una pena…

***

Estamos en tiempo de Pascua de resurrección, y hay uno que antes de la pascua

logró resucitar a todos los sinvergüenzas que creíamos que se había ido con los Zacarías…

