Esteños debutarán el domingo en Intermedia

Los equipos que representan al Alto Paraná, 3 de Febrero, Corrales y Gral. Caballero de Mallorquín, debutarán el domingo en el campeonato de la División Intermedia. Los tres jugarán de visitantes. Comenzarán la ilusión por llegar a la categoría profesional del fútbol paraguayo. El “3” y Corrales comenzarán con el promedio cero, Corrales cuenta en su haber con algunos puntos, producto de la campaña del 2018.

El certamen semiprofesional se pondrá en marcha el próximo sábado, en el estadio Martín Torres, en Asunción. El campeonato se jugará a dos rondas, con el sistema de todos contra todos. Al finalizar, los dos primeros en las puntuaciones obtendrán el ascenso y los tres últimos perderán la categoría.

Toda la programación

Sábado 27 de abril

17:00: Trinidense-Guaireña, en el estadio Martín Torres

Domingo 28

15:15: Sportivo Iteño vs. 2 de Mayo, en el Salvador Morga.

15:15: Deportivo Caaguazú vs. 3 de Febrero, en el Federico Llamosas.

15:15: 12 de Octubre vs. Gral. Caballero de Mallorquín, en el Luis Alberto Salinas.

15:15: Resistencia vs. RI 3 Corrales, en el Tomás Beggan Correa.

15:15: Fernando de la Mora vs. Fulgencio Yegros, en el Emiliano Ghezzi.

15:15: Atyrá vs. Ovetense, en el estadio San Francisco de Asís.

16:00: Independiente CG vs. Rubio Ñu, en el Ricardo Gregor.

Foto: Equipo de 3 de Febrero de Ciudad del Este. Foto: Red Deportiva.

