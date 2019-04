Piden ayuda para mujer con muerte cerebral

Ayuda para la compra de medicamentos, pañales y algunos estudios complejos es lo que necesita Alberta Fernández, quien se encuentra internada en el hospital del IPS de CDE, aparentemente con muerte cerebral, según sus vecinos.

La paciente habría sido socorrida por los vecinos, con un elevado pico febril, problemas renales y un cuadro pulmonar, según las informaciones.

Romy López, amiga de la paciente manifestó que la mujer está internada desde hace una semana y que no tiene ningún familiar que pueda hacerse cargo de ella. “Sus dos hijos están con una vecina y tratamos de comunicarnos con sus hermanos pero no nos hacen caso. Ella está muy grave, nos dijeron que ya tiene muerte cerebral y necesita de muchas cosas”, indicó.

Mencionó que ella y otros vecinos realizaron actividades para recaudar fondos y cubrir parte de las necesidades de la paciente pero que no es suficiente. “En IPS nos piden remedios y otros estudios que allí no se hacen. Solicitamos encarecidamente la colaboración de la sociedad”, señaló.

Los interesados en ayudar pueden comunicarse al 0973 694 388, con la señora María Auxiliadora.

