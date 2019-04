Puenteguýpe 23 de abril del 2019

Con bombos y platillos se hizo ayer el lanzamiento de la campaña de lucha contra el dengue, en Alto Paraná. Esperaron que los casos superen más de 2.000 e incluso haya muertes para reaccionar.

***

La preocupación no va luego por el lado del dengue, sino por el candidato que no pega ni con chicle y tuvo que venir Marito con toda la plata de Itaipú para ver si así al menos hacen un poco de ruido porque de lo contrario, ni ñati’û nda hasêi.

***

No ha de extrañar que los contratados para reforzar las brigadas anti dengue salgan a las calles con sus pañuelos colorados. A lo mejor sirven por lo menos para espantar a los mosquitos.

***

A todo esto, la respuesta que dio el presidente de la república fue lamentable. Se entiende que estaba pasando por un momento incómodo pero es inadmisible que se burle de un reclamo tan sensible como la salud.

***

Ayer cayeron dos coimeros en la comuna asuncena. Veremos sin el intendente Ferreiro se anima a ir detrás de los cómplices de estos inescrupulosos.

