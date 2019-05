Franqueños esperan con expectativas el puente

Las expectativas de trabajar en la construcción del segundo puente crecen, principalmente en Presidente Franco. El consorcio a cargo del proyecto ya recibió cerca de 2.000 currículums y se espera la contratación de varios paraguayos.



El consorcio Construbase-Cidade-Paulitec, encargado de la construcción del segundo puente sobre el río Paraná, continúa con el proceso de preselección de trabajadores, paraguayos y brasileños, interesados en formar parte del emprendimiento.

La firma habilitó el miércoles el correo osman@consorciopontefoz.

com.br para la presentación de currículums vitae, de modo que los postulantes puedan acercar sus datos sin necesidad de cruzar el Puente de la Amistad.

Cristhian Ortiz, de la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Franco, manifestó que se están organizando para reunirse con los responsables de la gran obra a fin de pedir contratación de mano de obra local.

“Vamos a ponernos a disposición y solicitar que seleccionen mano de obra franqueña. De eso se está encargando la Junta Municipal con el intendente Roque Godoy”, destacó.

Afirmó que si bien no están involucrados en nada de lo que tenga que ver con la construcción del puente, recordó que están con varios proyectos que concretar en cuanto a los trabajos complementarios.

El denominado Puente de la Integración que unirá las ciudades Presidente Franco y Foz de Yguazú, será financiado por la Itaipú Binacional.

Osman Bove, de Construbase-Cidade-Paulitec, explicó que el proceso para seleccionar a los obreros llevará su tiempo. “Ya podemos decir que recibimos más de mil currículums. No sabría aún decir la cantidad exacta de brasileños y paraguayos. Pero es importante dejar en claro que esta no es una contratación inmediata, para no crear falsas expectativas. Esos 400 trabajarán durante la obra entera. Aún estamos trabajando con licencia ambiental, por lo que tardaremos un poco para empezar a contratar. Será gradual. Podría ser a mediados de julio el inicio”, indicó.

De forma extraoficial se maneja que cerca de 2.000 currículums ya fueron enviados al correo habilitado desde el miércoles hasta ayer.

