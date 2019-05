Hospital, en vergonzosas condiciones

El Hospital Distrital de Hernandarias está en deplorables condiciones debido a las goteras que afectan a varias salas. Además sigue desabastecido de insumos y medicamentos. Mientras tanto, el director y el intendente local se enfrentan.

Un grupos de ciudadanos llegó ayer hasta el citado centro asistencial para exigir respuestas sobre las falencias. La intención era encarar el director, Carlos Insaurralde pero como el mismo se encontraba en la capital del país fueron atendidos por el director médico, Arturo Portillo El profesional contó hay si bien en los últimos meses mejoraron en la provisión de insumos y medicamentos pero que aún no es suficiente. Dijo que el desabastecimiento es a nivel nacional y que la situación empeoró con las inundaciones y epidemias, pues se priorizan la zona de emergencias”. El problema es el desabastecimiento de insumos y de recurso humano”, expresó.

También señaló que reciben pacientes no sólo de Hernandarias sino de toda la zona norte del Alto Paraná y que hasta ahora están paliando con donaciones de empresas privadas. Los pobladores anunciaron que en los próximos días se movilizarán para exigir mejoras en la atención médica.

Mientras el centro asistencial se hunde en las precariedades, el director, doctor Carlos Insaurralde y el intendente local, Rubén Rojas están ocupados en una pelea mediática, supuestamente debido a una diferencia pública y se acusan mutuamente del mal estado del centro asistencial.

El médico había acusado a Rojas de que no aportan al Consejo Local de Salud y de supuestos malos manejos. “Desde que hemos asumido el cargo directivo en octubre de 2018 no hemos recibido asistencia económica alguna del Concejo, dependiente de la Municipalidad de Hernandarias. Responsabilizamos al Consejo de Salud ante cualquier problema o queja de los usuarios en lo referente a limpieza, falta de bancos de espera, falta de buena iluminación, falta de estudios laboratoriales”, había expresado en su Facebook.

El jefe comunal a su vez le acusa de ser inoperante e incluso envió una nota a la Décima Región Sanitaria solicitando la destitución del profesional. “El director actual carece de capacidad para gestionar lo que a él le compete, para que el hospital ofrezca mejores condiciones de servicios, esta falencia se nota en la falta de una atención eficiente a la ciudadanía”, respondió el jefe comunal.

Comments