Puenteguýpe 24 de mayo del 2019

Ya llega la temporada de las fiestas de San Juan y en Ciudad del Este es casi unánime quién será el Judas kái. Es del ámbito político, pero no es algún Zacarías. Sino más bien su discípulo “Kelembu”.

***

Kelembu todavía no se da cuenta de que ya no será electo ni como presidente de comisión barrial y sigue llorando haciendo cualquier disparate para llamar la atención. Ojogua ku novio pichádope. Sigue rompiendo aunque nda’ijavéima.

***

En Franco reapareció un “influencer” político. Cada día trata de dar cátedra de buena política y transparencia en las redes sociales. Parece que este personaje se olvidó que no tiene autoridad moral para hablar de gestión eficiente. Le avisamos que sigue pendiente el pago de su multa por falta de transparencia en la Comuna.

***

Mientras que en Hernandarias un camarada azul del colorado franqueño revolucionó el derecho. Resulta que para él falta administrativa solo significa pagar multa. Lo que debe saber es que algunas faltas también son ilícitos y por eso está imputado. Entendéa…

