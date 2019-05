Todo el país destacó el mérito y el esfuerzo de los pobladores de Ciudad del Este para desterrar a la rosca corrupta empotrada en la municipalidad de Ciudad del Este y que el Clan Zacarías llevó a su máxima expresión con la intendencia de Sandra McLeod.

La lucha ciudadana que tuvo su primera victoria con la intervención y la destitución de la cuestionada intendente, terminó con la elección de Miguel Prieto para ocupar el cargo vacante. Prieto fue precisamente uno de los que encabezó la férrea oposición y recibió el reconocimiento de la ciudadanía decente al ser electo intendente.

Lo que se espera ahora es que justamente se inicie el proceso de institucionalización de la municipalidad y el desmantelamiento de las roscas que utilizaron las arcas municipales para sus intereses.

Solo pasaron algunos días para que comience a saltar toda la podredumbre que imperaba en cada una de las dependencias.

El primer caso que saltó fue el de los planilleros, o personas que figuran en la planilla de cobro de la institución, pero que no tienen función específica y que nunca aparecen por las oficinas. Son personas que venían robando plata de la municipalidad, al cobrar un dinero por un servicio que no prestaron.

Por supuesto, los primeros quienes comenzaron a saltar y levantar su voz de protesta contra el despido de los planilleros fueron los concejales. La explicación es muy sencilla, estos tienen a todos sus operadores políticos, figurando en las planillas robando mensualmente la plata de los contribuyentes.

De forma desvergonzada, los impresentables de siempre encabezados por Juan Angel Núñez, Lilian González de Aguinagalde, Perla de Cabral, Alejandro Zacarías, Nery Chávez y los acomodados Javier Bernal y Celso Miranda, desafiaron al nuevo intendente con un pedido de intervención y solicitaron la destitución de la directora de Recursos Humanos.

Los concejales municipales deben ser los primeros celosos de garantizar el correcto uso del dinero público. Con qué autoridad Alejandro Zacarías, Perla de Cabral y todos lo demás pueden cuestionar las decisiones del intendente Prieto. Primero deberían aclarar su complicidad con la administración McLeod durante años y explicar a la ciudadanía qué hicieron con su dinero. Lo que la ciudadanía está esperando de los concejales es que colaboren para desterrar la corrupción y que no sean más cómplices de sinvergüenzas.

