Perla de Cabral usó más de G. 1.000 millones en combustible sin control

La exintendente interina Perla Rodríguez de Cabral (ANR) compró combustible por más de G. 1.000 millones sin control alguno. Incluso retiraron el aparato de rastreo satelital de los vehículos para eludir la fiscalización.



“Los rodados tenían rastreo satelital. Nos enteramos de que tenía el rastreo, pero Perla ordenó sacar todo lo que tenía y cargaban combustible a gusto y sin control del kilometraje”, denunció Alison Anisimoff, directora de Servicios Municipales, ayer durante una conferencia de prensa.

Rodríguez de Cabral interinó la intendencia de Ciudad del Este desde el 13 de febrero hasta el 16 de mayo pasado. Según el recorte administrativo, desde febrero a abril se destinaron G. 1.081 millones en la compra de combustible para abastecer los vehículos de la Comuna.

Los funcionarios cargaban el combustible en los rodados y no se controlaba el uso del carburante. “Mi experiencia como transportista me sugiere que había ordeño de combustible”, remarcó Anisimoff.

La directora de Servicios Municipales igualmente informó que puso a disposición de Recursos Humanos a una funcionaria, denunciada por hacer firmar a los choferes recibo de carga de combustible en blanco.

Anisimoff también indicó que el 20 de mayo pasado se ejecutó todo el presupuesto de combustible de G. 340 millones de este mes.

“Cuando asumimos el día 16 el jefe (Roberto Amarilla, de División Transporte) me avisó que se estaba terminando el saldo para las tarjetas. Preguntó cómo solucionamos y me dice: bicicleteando”, reveló Anisimoff.

La directora de Servicios Municipales explicó que todos los vehículos de la Comuna están paralizados por falta de combustible y manifestó que analiza medidas para terminar con el “bicicleteo”. La Comuna cuenta con un presupuesto de G. 5.000 millones para combustible este año.

Intendente desafía a opositores

El intendente Miguel Prieto desafió a los concejales opositores a pedir la intervención de su gestión por despedir planilleros. “Están un poco dolidos porque están perdiendo operadores políticos”, remarcó. Además, ratificó su respaldo a Yolanda Paredes, directora de Recursos Humanos, quien encabeza la depuración de funcionarios.

