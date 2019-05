Si la corrupción de la clase es uno de los graves problemas de la sociedad y que cada día se cobra víctimas, la inconsciencia le sigue muy de cerca y no es menos perjudicial.

Esto refleja cada vez que aparece alguna enfermedad cuya propagación se podrían evitar con simples medidas de prevención, como el dengue, zika, chikungunya, influenza, entre otros. Lastimosamente, cada año estos males se cobran decenas de víctimas fatales y miles de afectados.

Según un reciente reporte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), desde el 1 de enero hasta el 18 de mayo, se registraron 3.962 casos de dengue en todo el país. Los departamentos con la situación más crítica son: Alto Paraná, con más de 1.600 casos confirmados, y Amambay, con 1.022. Solo Misiones, Ñeembucú y Alto Paraguay están libres del dengue, de los 17 departamentos.

El informe también señala que los cuadros respiratorios ya se cobraron 12 vidas, de los cuales 4 fueron por influenza y pese a ello casi la mitad de los grupos de riesgo aún se vacunó contra la influenza.

La falta de educación es en gran parte una falencia de Salud Pública, pues es evidente que sus campañas de concienciación no tienen resultados positivos. Sin embargo, no podemos desconocer la gran irresponsabilidad de la gente en tomar las medidas de prevención. Pese a los esfuerzos, la gente sigue tranquilamente en sus casas sin ser siquiera capaz de verificar al menos una vez a la semana si tiene o no criaderos de dengue en patio.

Con esta actitud, no sólo el inconsciente queda en peligro sino de toda la sociedad. De qué sirve que una persona tome todos los recaudos para evitar los criaderos del mosquito transmisor del dengue si su vecino no hace lo mismo.

La lucha contra estas enfermedades no cuestan mucho dinero, basta con ser limpios y responsables, pues las vacunas son gratis en los hospitales públicos.

Así como la sociedad está aprendiendo a ser cada vez más exigente con sus gobernantes también el ciudadano debe ser exigente consigo mismo y con su entorno. Si queremos un país mejor, debemos aprender a ser mejores ciudadanos, hacernos cargos de nuestras responsabilidades, cumpliendo con las normas y sobre todo contribuyendo con una sociedad mejor.

Comments