Pedido para potenciar la agricultura regional

Los productores hortícolas del Alto Paraná piden al Gobierno nacional la provisión de implementos agrícolas para mejorar la calidad de los cultivos, teniendo en cuenta que los hortigranjeros ofertan productos en la feria de Ciudad del Este y otras localidades del décimo departamento.

Varias familias productoras afirman padecer necesidades por la falta de apoyo del estado para mejorar su rentabilidad. Actualmente los mismos no tienen buena cantidad ni calidad de productos, por la humedad que se registra desde marzo en la región.

En el mes de febrero los labriegos de la zona habían presentado un proyecto que incluye 50 invernaderos y ocho pozos artesianos, lo cual tendrá un costo de G. 51 millones, sin embargo, hasta la fecha no obtuvieron respuestas. “Tenemos invernaderos caseros, construidos con materiales que no soportan nada. Entonces cuando viene algún viento fuerte se caen y eso es pérdida para nosotros”, indicó Teodoro Galeano, productor local.

