Puenteguýpe 28 de mayo del 2019

Una auditoría detectó que los muchachos de HC hacían vito con los fondos del programa Tekoporâ del Ministerio de Desarrollo Social. Esperemos que no termine en oparei y se les castigue como se debe a los que sacaron el pan de la boca de las familias en pobreza extrema.

***

En menos de tres meses Lady Yvapara hizo un desastre casi igual a su antecesora, la nunca bien ponderada Ña Transparente. No querés ver si al menos se quedaba un año en el sillón… No iba a quedar nada en la Municipalidad.

***

Una página de Facebook que antes le cantaba loas a Ña Transparente y tiraba sapos y culebras contra sus detractores ahora cambió de nombre y cuestiona la gestión de Miguel Prieto. Tiene toda la pinta de que el redactor es el mismo Javier, por sus escasas luces y sus lugares comunes…

***

Hablando de… qué habrá pasado del periodismo mortadelístico. ¿Cómo se distribuirá ahora la plata dulce que el rey de la ética periodística Bottino repartía? ¿Cómo se financian ahora ciertos medios? ¿Será que siguen recibiendo?

