Los datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) indican que unas 252.735 personas están desempleadas en el país. Además de las 3.407.247 personas ocupadas, unas 262.701 se encuentran subocupadas, es decir, accedieron a trabajos precarios de baja remuneración.

Estas cifras son el reflejo de la desaceleración que muestra la economía paraguaya en esta primera parte del año, acompañado de la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación. El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, la ejecución sólo llegó al 19%, hasta el mes pasado y según el titular de esta cartera estatal, Arnoldo Wiens es causa de la lluvia.

Los 252.735 compatriotas que no tienen empleo significa mucho más que esta cifra fría. Son personas que no tienen ningún ingreso, que están comiendo una vez al día si es que comen, que no tienen acceso a un techo digo, salud, educación, vestimenta permanecen en el olvido en algún alejado municipio del interior del país.

Detrás de estos desempleos se registran además la desnutrición infantil, la delincuencia juvenil, entre otros problemas sociales, que se van heredando gobierno tras gobierno sin que nadie busque una solución definitiva al problema. Mientras tanto unos pocos se llenan los bolsillos con el dinero público, en detrimento de toda la población y perjudicando principalmente a los más vulnerables.

A estas personas poco o nada le va importar o afectar las excusas, las explicaciones técnicas y otros discursos, porque eso no llevará comida a la mesa.

Mientras tanto el Estado sigue en su modelo arcaico y burocrático, frenando en gran medida la generación de manos de fuentes desde el sector privado. Se está acogotando al sector empresarial, comercial y de producción, por lo que lógico que cada vez haya menos empleos.

No podemos admitir excusas como lo expresado por el ministro Wiens parea justificar la ineficiencia de las autoridades de turno. Se deben buscar mecanismos, alternativas y hacer lo necesario para hacer frente a la falta de empleo.

Esta lacerante realidad debe ser motivo de preocupación para nuestras autoridades, para generar las condiciones para la generación de más fuentes de empleos en el país. Es vergonzoso que miles de compatriotas sufran hambre mientras a diario se ven los derroches de los funcionarios públicos.

