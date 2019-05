Puenteguýpe 30 de mayo del 2019

Hay que ser muy caradura para salir con un argumento tan traído de los pelos para defender a los planilleros. Ahora resulta que lo hizo para dar trabajo a la gente, como si la municipalidad de Ciudad del Este fuera una agencia de empleos.

***

Le salió muy mal al Senador Dionisio Amarilla su papel de ser intermediario pro soborno a periodistas. Porque ahora por todos lados están pidiendo su cabeza y va a ser muy difícil que se salve de esta. Alguna vez le tenía que llegar la hora.

***

Mientras tanto, la pareja Zacarías McLeod sigue chicaneando para alargar su proceso penal por los malos manejos de la municipalidad de Ciudad del Este. No era que ella era la mejor intendente, la más transparente, la más honesta¿ La cacerolita los espera, más tarde o temprano

***

Al parecer la campaña Pará-na que le costó millones a Itaipú no está sirviendo de nada, al juzgar por la gran cantidad de casos de dengue que aparecen por todos lados. No sabemos si la estrategia no sirvió o los fondos no llegaron a destino.

