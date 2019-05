Seguirá fútbol femenino en Encarnación

El campeonato femenino de fútbol encarnaceno proseguirá el domingo con la disputa de la sexta fecha. Se jugarán tres partidos.

El equipo de Capitán Miranda medirá a Pettirossi, desde las 10:00, en cancha del primero. Nueva Estrella enfrentará a 22 de Setiembre, desde as 09:15; y Nacional cotejará contra Athletic, ambos en el estadio de Nacional. En tanto, 1° de Marzo será local ante Labriegos, desde las 10:00.

INFERIORES

En torneo de las divisiones los partidos de las inferiores se cumplirán pasado mañana. Los duelos a disputarse corresponde a la tercera fecha y son los siguientes: 22 de Setiembre-Nacional, Pettirossi-1° de Marzo, San Juan-Capitán Miranda, Nueva Estrella-Universal, Encarnación-Athletic.

Todos se jugarán en Sub 15 y Sub 17.

Comments