Gleba 4 acogerá una fecha de ciclismo

La localidad de Gleba 4, Mbaracayú, acogerá la disputa de la tercera fecha del campeonato paranaense de ciclismo Mountain Bike. Será el 16 de junio venidero.

La organización está a cargo de Family Cycling, con aval de la Federación Paranaense. La largada se fijó para las 08:00.

Las categorías habilitadas son: élite masculino y femenino, sub 23, junior, jóvenes, menores de 15 años, sub 30, master A1, A2, B1, B2 y C. Además, habrá categorías promocionales. Un total de 9.500.000 guaraníes se distribuirá a los mejores de las diferentes categorías.

El certamen es puntuable para el ranking regional, que al final de temporada premiará a los principales ubicados de cada nivel. Inscripciones en: www.timio.com.py.

