Pobladores, autoridades y funcionarios de salud de la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción salieron a las calles a manifestarse por la excesiva precariedad en salud pública. Reclamaron la falta de médicos, insumos, medicamentos y el calamitoso estado de la sede del centro de salud local que está llena de goteras, humedad y otras falencias.

En los hospitales del interior del país afirman que en los últimos meses recibieron menor cantidad de insumos y medicamentos, pues se está enviando mayor cantidad en las zonas de inundaciones para asistir a los miles de damnificados.

Es lamentable que el sistema público de salud sea tan endeble a tal punto de que no tenga capacidad de dar respuestas cuando ocurren emergencias de estas naturaleza. No se puede estar quitando de unos para dar otros, sino se debe garantizar la asistencia de la salud, considerando un servicio muy básico.

Los médicos de los hospitales públicos se ven obligados a recurrir a donaciones y otros tipos de colaboraciones para comprar insumos como guantes, gasas, hilo de suturar, entre otros. Además no hay suficiente médicos y los que están, están sobrecargados de pacientes lo que atenta contra una buena atención. También deben lidiar con equipos obsoletos, en mal estado que se averían cada rato y también dificulta la asistencia.

Como resultado tenemos profesionales con poca paciencia que muchas veces, terminan rematando por los pacientes, además los enfermos pasan horas en camillas esperando una cama de internación o mueren esperando cuidados especiales.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tiene un presupuesto anual de 5,544 billones, una de las carteras con mayor recurso. Es evidente que no se está ejecutando de la manera óptima para dar respuestas acorde a las necesidades. Y si no es suficiente se debería reasignar los millonarios beneficios a parlamentarios y destinarlos a los centros de salud del interior del país.

El Estado, a través de los gobernantes tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud pública a todos los paraguayos. La asistencia a los damnificados no debe perjudicar de ninguna manera el buen funcionamiento de las demás dependencias de centros asistenciales del país, pues todos tienen derecho a una atención digna.

