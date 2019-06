El dengue no da tregua y aumentan los casos en zona del Alto Paraná

El dengue sigue aumentando en el país, siendo Alto Paraná el departamento que registra la mayor cantidad de casos. La cifra en la región llega a 1.637, mientras que a nivel nacional ya son 4.457 las personas que padecen la enfermedad.

Autoridades sanitarias de la Décima Región piden no bajar la guardia para enfrentar los brotes de dengue que siguen activos en Ciudad del Este y Pdte. Franco. Actualmente en el departamento se tiene confirmado 1.637 casos de la enfermedad y dos muertes en lo que va del año. Pese a la inclemencia del tiempo, los hospitales públicos de la zona reciben diariamente reportes de cuadros febriles, con sospechas de padecer la enfermedad.

Informes del Ministerio de Salud Pública indican que hay más de 450 casos nuevos de dengue, identificados esta semana. Tras el cierre de la evaluación se contabilizan 4.457 casos registrados a nivel nacional, de acuerdo a lo informado por el doctor Guillermo Sequera, director General de Vigilancia de la Salud.

También se confirmó una muerte asociada al virus en Pedro Juan Caballero. Se trata de un niño de 11 años, a quien se le confirmó el serotipo DEN-2. Con esta víctima suman 7 los fallecidos por dengue en el Paraguay.

El virus del Aedes Aegypti circula actualmente en Asunción y catorce departamentos. Misiones, Ñeembucú y Alto Paraguay son las únicas regiones que hasta el momento no tienen circulación de la enfermedad.

Sequera declaró que la epidemia de dengue actual es de intensidad moderada, pero que hasta el momento no registra descenso. Indicó que esto se debe a las condiciones climáticas nada favorables, como las constantes lluvias y el leve descenso de temperatura. “Tenemos poco frío por el momento”, aseveró.

Mencionó que para que la población de mosquitos disminuya, el clima debería estar por debajo de los 8 °C. En Amambay se confirmaron 1.120 casos, Caaguazú 351 casos, Guairá 257 casos, Itapúa 254 , Canindeyú 227 casos y 218 casos en la capital.

Central suma 166 casos, Concepción 56, Cordillera 51, Paraguarí 44 casos y 28 en San Pedro Norte y Sur. Mientras que en Caazapá hay 19 casos, Presidente Hayes 18 y Boquerón tiene un caso hasta la fecha.

Con respecto a chikunguña, se informó que hasta el momento se verifican 39 casos, 8 más que la semana anterior. En Alto Paraná son 10 los enfermos de este mal.

Comments