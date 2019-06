Repuesto averiado se traerá desde China

El director del Hospital Regional de Ciudad del Este, Dr. Federico Schrodel, informó que el tubo averiado del equipo de tomografía es muy costoso y que ese repuesto no existe en Paraguay. “La licitación para la compra ya se hizo pero como el tubo no hay acá, se tuvo que mandar traer desde China. Eso lleva su tiempo y proceso, por eso aún estamos aguardando”, indicó.

Mencionó que por esa razón el equipo sigue sin funcionar en el centro asistencial, pero afirmó que apenas llegue el accesorio, el mismo será reparado y estará a disposición de toda la ciudadanía.

Dijo que el respuesto costaría cerca de G. 230 millones y que por ser un monto muy elevado, el proceso de licitación fue más largo.

El tomógrafo lleva seis meses sin funcionar en el hospital. Desde hace dos semanas los pacientes que necesitan de esos estudios pueden acceder al servicio en el hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), mediante un convenio con el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo la demanda es elevada e igualmente no se logra abastecer toda la demanda actual.

Comments