Hospital funciona con equipos muy obsoletos

Los equipos de rayos X, de anestesia y de esterilización que tiene el hospital de Hernandarias, están obsoletos. El servicio de radiografía no funciona hace dos meses por falta de placas, sin embargo en el mercado ya casi no existen esos insumos.

Los problemas en el Hospital Distrital de Hernandarias no terminan. Las necesidades son múltiples, ya que además de la falta de insumos, medicamentos y suficiente cantidad de profesionales, el centro asistencial funciona con equipamientos totalmente desfasados.

“Todos nuestros equipos tienen 17 años, la edad de este hospital. Necesitan ser cambiados por los aparatos digitales porque ya nos cuesta conseguir insumos para algunos”, indicó el director, Dr. Carlos Insaurralde.

Mencionó que el equipo de rayos X no está habilitado porque necesita placas radiográficas pero desde el Ministerio de Salud no se consigue dicho insumo, puesto que los equipos de radiografías actuales ya vienen todos digitales.

Los equipos que requieren ser renovados con urgencia, además del de rayo x, son el de anestesia y de esterilización.

El profesional dijo que estarán elaborando un pedido formal para adquirir los nuevos equipamientos. Sin embargo, se calcula que los procesos burocráticos para la aprobación del pedido y la compra de los aparatos demore varios meses.

El hospital también aguarda la contratación de más profesionales en enfermería y obstetricia. Actualmente, funciona con 250 funcionarios en total pero para las 57 camas habilitadas en la institución por lo menos debería tener 450 trabajadores en todas las áreas.

