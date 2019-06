Puenteguýpe 05 de junio del 2019

Le salió el tiro por la culata a Arrom y Martí su demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos para exigir una millonaria suma “simbólica” al Estado paraguayo por torturas y detención ilegal.

Ahora tendrán que verse con el presidente brasileño Bolsonaro, quien ya anunció que los rajará de su país y les quitará el carácter de refugiados políticos.. Que primero respondan al proceso antes de andar con estos reclamos.

Hay un vicio común del cual no pueden desmarcarse los intendentes de Ciudad del Este: hace sesión de fotos en obras y calles feas. Es para lo único que sirven los recorridos en barrios. Como si no supieran el estado de la ciudad. Lo hizo Ña Transparente, Ña Planillera y ahora el señor Game of Throne. Menos fotos mas resultados.

Hablando de figuretismo, el mal se extienden hasta los altos cargos públicos porque ayer el presidente de la república hizo lo mismo al ir a cortar plantas de marihuana en un operativo de la Senad. ¡El reinado del disparate nos invade!

