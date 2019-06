El intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto cometió su primera pifiada al nombrar a una allegada del clan Zacarías como jefa de División Impuesto a los Rodados, donde funcionaba una caja paralela, según la denuncia de taxistas.

El jefe comunal habría firmado la designación sin leer el contenido y tuvo que terminar pidiendo disculpas, pues había asegurado que iba renunciar si se encontraba su firma en la resolución y tal cosa se confirmó.

Es hasta comprensible la impericia del intendente Prieto y su equipo en el manejo de la administración municipal, sin embargo, el caso es más grave de lo que parece y se puede dimensionar, pues al menos denota una falta de cuidado. El principal compromiso que tiene la administración de Prieto con la ciudad es sanear la municipalidad de Ciudad del Este, después de que haya estado tomada por años por una claque corrupta. Desmontar los esquemas mafiosos arraigados en la institución es el primer desafío. Ante la realidad de semejante desafío el equipo de Prieto no puede permitirse errores de esta naturaleza.

Es comprensible que Prieto no tenga un equipo conformado pues es un movimiento de gente joven, la mayoría sin experiencia en administración pública. Sin embargo, esto no puede ser ningún atenuante, porque existen en la ciudad mucha gente decente deseosa de colaborar para limpiar la ciudad de la corrupción.

Todo cuidado es poco cuando se trata de luchar contra una estructura tan poderosa de corrupción que se instaló en esta ciudad y por lo tanto este primer error del intendente Prieto debe ser un llamado de atención para tomar las medidas correctivas necesarias.

No se puede improvisar en ninguna decisión, pues un mínimo error puede costar muy caro este vidriosos proceso de reconstruir esta ciudad.

Se necesita mano dura, medidas impopulares, además de ser implacable contra los que conformaron la rosca y fueron cómplices de la destrucción de la institucionalidad.

Nadie espera que Prieto solucione todos los problemas de la ciudad. Es poco lo que puede hacer ante tantos años de desgobierno, mala administración y corrupción. Sin embargo, el corto tiempo que permanecerá en la institución puede ser aprovechada para reencauzar la municipalidad y desmontar las estructura corrupta. Ese puede ser su mayor logro como intendente y la ciudadanía le dará el merecido reconocimiento, si lo logra.

